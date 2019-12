Portuguesa arrisca prisão perpétua. Foi detida com cocaína na Austrália

© AusBorderForce/Twitter

Uma portuguesa foi detida no domingo na posse de cocaína, no aeroporto de Perth, na Austrália. A mulher de 42 anos, que tinha acabado de chegar a território australiano proveniente de Doha, transportava a droga em seis garrafas de produtos de higiene pessoal com peso total de cinco quilos.

O visto de turista da portuguesa foi imediatamente cancelado e a mulher foi detida pelas autoridades, sob acusação de tráfico de droga, indicaram as autoridades.

Nas redes sociais, a polícia de fronteira escreveu que a cidadã não vai comemorar o Ano Novo.

De acordo com a imprensa australiana, a mulher compareceu esta segunda-feira em tribunal, tendo sido marcada uma nova audiência para 17 de janeiro.

Na Austrália, o tráfico de droga pode ser punido com prisão perpétua.