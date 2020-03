Há 21 casos positivos de Covid-19 num cruzeiro norte-americano com portugueses a bordo

A secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes © Artur Machado/Global Imagens

Durante a receção a Adriano Maranhão, o primeiro português infetado com a Covid-19, esta terça-feira no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a Secretária de Estado das Comunidades revelou que há mais casos de portugueses em navios que podem estar infetados.

"Há portugueses em vários cruzeiros, nomeadamente o cruzeiro ao largo dos Estados Unidos, em São Francisco. Esse é o caso mais preocupante porque, aparentemente, haverá casos positivos", avança.

De acordo com a BBC, estão a bordo do navio 3.500 pessoas, 21 das quais são casos positivos de Covid-19.

A secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, considera que os resultados devem ser conhecidos entre esta terça-feira e quarta-feira.

Caso se confirme que há casos positivos, os portugueses "não poderão viajar. Têm de ficar em quarentena necessária", no país onde se encontram.

Berta Nunes revela ainda que o Governo não entrou em contacto com os "cerca de dez portugueses" que foram submetidos a análises, nem com as respetivas famílias. No entanto, garante que a secretaria de Estado está a acompanhar a situação.