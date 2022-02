Portugueses na Dinamarca esperam uma vida descontraída sem restrições

© EPA

Por Fátima Valente 01 Fevereiro, 2022 • 20:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Covid-19 deixou de ser considerada uma doença crítica na Dinamarca e, a partir de hoje, já não vai ser preciso usar máscaras nos transportes públicos e em espaços fechados, como nos supermercados, restaurantes e museus, e as discotecas reabrem. A TSF falou com portugueses que vivem no país nórdico, que dizem que são medidas já esperadas e bem recebidas pela população, em linha com o anúncio da primeira-ministra, que defendeu que "a sociedade está pronta para sair da sombra do coronavírus".

O consultor Pedro Oliveira, que mudou a residência fiscal para a Dinamarca no ano passado, antecipa "uma vida descontraída, sem grandes preocupações com a Covid-19".

Ouça aqui a reportagem. 00:00 00:00

"As pessoas, pelo menos do meu círculo de colegas e amigos dinamarqueses, também têm essa expectativa. Algumas estão preocupadas com o contágio, que são mais velhas, ou têm problemas de saúde. Mas essas vão continuar a trabalhar a partir de casa durante mais algum tempo. Mas quem está vacinado, com as três doses, quer voltar à vida normal", afirma.

Apesar do número recorde de casos e do aumento de 43 por cento nas novas infeções registadas em sete dias, o país escandinavo de 5,8 milhões de habitantes diz estar pronto para suspender nesta terça-feira todas as restrições contra o coronavírus. O governo dinamarquês argumenta que possui forte cobertura vacinal entre a população e que a variante Ómicron mostrou-se menos grave.

Para Pedro Oliveira, o levantamento das restrições implementadas devido à pandemia deve-se à transparência do Governo e também à "confiança, que está estabelecida na sociedade".

"As pessoas acreditam que ao tomar uma decisão dessa é porque há factos que o justificam", sublinha Pedro Oliveira, observando, entre outros fatores, que o número de internados é estável, a vacinação elevada.

Também a arquiteta Patrícia Caldeira, a viver há mais de oito anos na Dinamarca, diz que a população já ansiava "levar uma vida normal" porque apesar de já se ter habituado a uma vida menos restrita nos últimos meses, "já passou muito tempo" desde o início da pandemia.

"As pessoas agora acabam a sentir-se um pouco mais seguras e descontraídas", conclui.

As autoridades dinamarquesas esperam que o contágio elevado continue durante mais algumas semanas, mas consideram desproporcional manter as restrições. Ainda assim, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, apontou três fases: na primeira, até à primavera, vão ser mantidas as recomendações de proteção dos grupos de risco, como uso de máscaras em lares de idosos, bem como a obrigatoriedade de realização de testes para os não vacinados que viajam para Dinamarca.