Portugueses vão "ser" Ursula Von Der Leyen… por um dia

epa08503909 European Commission President Ursula von der Leyen attends the weekly conference of President at European Parliament in Brussels, Belgium, 23 June 2020. EPA/OLIVIER HOSLET © EPA

Entre 19 e 21 de agosto, quarta a sexta da próxima semana, a representação da Comissão Europeia em Portugal leva a cabo uma iniciativa que pretende levar os participantes a refletir sobre os temas e propostas que faria se fosse Presidente da Comissão Europeia? É esse o desafio do Hackathon #SOTEU que ocorre online. SOTEU é o acrónimo em inglês para State of the European Union, o discurso do estado da União Europeia, que este ano acontecerá, com Ursula Von Der Leyen a discursar perante os eurodeputados, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, a 16 de setembro.

Segundo os organizadores, a ideia é que, num curto espaço de tempo, 48 horas, os participantes, em "ritmo animado", refletem sobre o projeto europeu, "conversam com peritos de diferentes temas e superam vários desafios para criar o seu próprio discurso". Uma oportunidade para "questionar e contribuir com ideias concretas e com discursos alternativos e inspiradores para os próximos passos da União Europeia. Os melhores discursos serão difundidos e publicados, nomeadamente pela TSF) e as questões e temas levantados vão contribuir para o SOTEU que acontece a 16 de setembro proferido pela atual presidente da Comissão.

Com importância decalcada do discurso do estado da união (State of the Union) americano, este momento político inaugural na vida do ano comunitário, é uma oportunidade "para uma reflexão sobre os sucessos e desafios do ano cessante, e, com base nisso, anunciar prioridades para os doze meses vindouros".

Este ano, será o primeiro SOTEU proferido por Ursula Von der Leyen desde que tomou posse em dezembro de 2019 e acontece num momento em que a UE debate o plano proposto para a recuperação da crise atual, no sentido de levar os países a implementarem "as prioridades rumo a uma Europa mais sustentável, digital e resiliente".

O Hackathon SOTEU é aberto a portugueses em qualquer parte do mundo ou residentes em Portugal (a partir dos 18 anos), "que tenham vontade de ter mais voz para as suas ideias para o caminho europeu". A participação é gratuita e é feita através de inscrição até segunda-feira, 17 de agosto. A seleção, por um júri de jornalistas e com votação igualmente por parte do público, será feita com base no "perfil e motivação, com vista a conseguir um grupo diverso que possa contribuir com questões e ideias construtivas e alternativas de diferentes pontos de vista, setores e temas".

As sessões de abertura e de encerramento, onde serão apresentados os trabalhos finais, podem ser acompanhadas de forma aberta em https://hackathon-SOTEU.eu e nas contas das redes sociais da Representação da Comissão Europeia em Portugal. Mas também na TSF e em TSF.pt.