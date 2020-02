Possivel interferência de Trump. Procuradores abandonam caso contra Roger Stone

No início da semana, os quatro procuradores envolvidos no caso recomendaram que Roger Stone fosse condenado a um período entre sete e nove anos de prisão efetiva. Como habitualmente, Donald Trump foi para o Twitter queixar-se e falar de um erro judicial. O presidente disse que não podia aceitar essa sentença injusta.

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv