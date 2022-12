"Ciclone bomba único numa geração." Frio extremo deixa EUA em alerta

© Getty Images via AFP (arquivo)

Numa altura em que milhões de norte-americanos viajam pelo país para celebrarem o Natal, os EUA vão ser afetados por uma tempestade de inverno severa nos próximos dias. As baixas temperaturas e os nevões estão a ameaçar os planos de viagens de milhões de pessoas.

O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos [NWS, na sigla em inglês] já emitiu alertas para vários estados, uma vez que se aproxima uma massa de ar do Ártico que irá reduzir as temperaturas a "níveis perigosos e potencialmente fatais", cita o The Guardian.

Os meteorologistas falam num "ciclone bomba único numa geração" que se prepara para atingir o centro e a costa Leste com maior intensidade. "Alguns dos parâmetros desta intensa tempestade estão climatologicamente fora dos gráficos", afirma o NWS.

As previsões meteorológicas apontam que as temperaturas podem descer aos "20, 30 graus negativos" e os especialistas avisam que o vento frio fará com que a sensação térmica seja mais intensa.

As baixas temperaturas poderão vir ainda a provocar cortes no fornecimento de energia.