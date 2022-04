"Povo de França, ergue-te." No último comício, Le Pen pediu aos franceses que acordem

© Thomas Samson/AFP

A deputada e candidata da União Nacional discursou, na noite desta quinta-feira, no último comício da campanha, em Arras, onde atacou longamente Emmanuel Macron e defendeu a sua vitória. O futuro político de Le Pen decide-se este domingo, na segunda volta das eleições presidenciais.

Os apoiantes da candidata de extrema-direita ainda têm os olhos a brilhar, convencidos de que Marine Le Pen conseguiu vencer Emmanuel Macron no debate de quarta-feira. A candidata da União Nacional não se cansa de repetir os feitos do frente a frente. "Vimos um Emmanuel Macron pouco caloroso, condescendente e de uma arrogância sem limite", declarou.

Como se Marine Le Pen se tivesse contido de atacar o adversário durante o debate. O objetivo era evitar a exaltação de 2017 e tranquilizar os eleitores. Marine Le Pen voltou a usar um processo de dédiabolisation (desdiabolização) que passa, por exemplo, por evitar a caracterização da União Nacional nos órgãos de comunicação como partido de extrema-direita.

"Não ouçam os vendedores de medo. O sistema cobre-se de moral e fere os partidos políticos mais frágeis. Não ouçam a triste figura dos antigos primeiros-ministros em dívida com o país ou presidentes desfeitos", prosseguiu.

Nas últimas palavras no último comício, Marine Le Pen lançou um apelo aos franceses: "Povo de França, ergue-te. Ergue-te contra os que destruíram a tua indústria. Ergue-te contra os que venderam ao desbarato as raízes da nossa prosperidade nacional."

Um apelo que soa como uma ordem. Marine Le Pen luta pelo seu futuro político, este domingo. "Povo de França volta a ter confiança em ti, defende o teu passado, defende o teu presente e sobretudo defende o teu futuro".

A campanha às eleições presidenciais francesas termina esta sexta-feira, 22 de abril, Emmanuel Macron vai estar no sudoeste do país. Marine Le Pen está em Pas-de-Calais, no norte do país, o grande bastião de Le Pen.

A faltarem três dias para as eleições francesas, as sondagens da Ifop dão uma vantagem a Emmanuel Macron. O presidente cessante tem 56%, enquanto Marine le Pen reúne 44% das intenções de voto.