"Povo quis maioria absoluta, é com uma maioria que vamos governar"

O MPLA acredita que agora, com a divulgação dos resultados, o país vai serenar © Ampe Rogerio/EPA

Por Cátia Carmo 25 Agosto, 2022 • 20:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O porta-voz do MPLA, Rui Falcão, garante que o partido vai continuar a fazer o seu trabalho no poder, agora reforçado com uma maioria absoluta ditada pelo povo.

"É o que nos compete fazer. O povo quis que tivéssemos uma maioria absoluta, é com uma maioria absoluta que vamos governar. Vamos fazer uma leitura do percurso nos últimos cinco anos e redirecionar", explicou Rui Falcão, reagindo aos resultados provisórios das eleições.

Confrontado pelas queixas da UNITA, o partido diz nada ter a ver com isso.

"Quem reclama tem de apresentar provas e tratar do assunto com quem é responsável por isso. Nós vamos esperar tranquilamente como fizemos até agora", defendeu o porta-voz do MPLA.

O responsável acredita que agora, com a divulgação dos resultados, o país vai serenar e a UNITA vai acabar por assumir a derrota.

"É bom que assumam isso publicamente e serenem os seus militantes para continuarmos a construir o país que todos queremos. Assumimos que, qualquer que fosse o veredito, estaríamos aqui para o admitir", acrescentou.