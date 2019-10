PP exige ao governo espanhol que "coloque ordem" na Catalunha

Pablo Casado © Juan Carlos Hidalgo/EPA

O líder do PP, Pablo Casado, exigiu este sábado ao presidente do Governo que "coloque ordem" na Catalunha e que rompa "hoje mesmo" os acordos do PSC em 40 municípios se quer que os populares mantenham a unidade de partidos.

Na abertura da XXV Intermunicipal do PP em Valladolid, sob o tema "A Espanha que acrescenta", enviou um aviso urgente para o governo em funções, chefiado Pedro Sanchez, para que restabeleça "a lei e ordem imediatamente" na Catalunha e que rompa com "Torra e com Junqueras e aqueles que incitam à violência".

"O PP não pode continuar a apoiar a unidade de julgamento dos constitucionalistas se com uma mão nos pedem apoio e com outra abrem a porta para continuar a pactuar" com os independentistas", advertiu.

Para Casado é "muito importante" que os socialistas não quebrem os seus pactos com os independentistas e que "contemporizem" com eles na 'Generalitat', o que considera um calculo eleitoral para o 10 de novembro, avançando não acreditar "na estratégia de bom policia, mau policia" para tentar dividir estes partidos e os seus líderes.

"Queremos ordem e convivência", proclamou.

Desta forma, Pablo Casado exigiu que se coloque "ordem já" na Catalunha, com "proporcionalidade, mas com eficácia e firmeza", não só com a rutura dos pactos, mas também aplicando a Lei de Segurança Nacional.