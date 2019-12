Prazo para concluir negociações do Brexit só permite acordo "muito fino"

© Toby Melville/Reuters

Por Lusa 18 Dezembro, 2019 • 18:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A possibilidade de o Reino Unido prolongar as negociações para um acordo comercial pós-Brexit com a UE para além de 2020 divide analistas britânicos, mas é consensual que o resultado será um texto "muito fino" e pouco diferente da saída sem acordo.

"Parece-me incrivelmente improvável que o Reino Unido solicite uma extensão, embora todos concordem que seria sensato", afirmou Catherine Barnard, professora de Direito na Universidade de Cambridge, lembrando que esta foi uma promessa feita pelo Partido Conservador na campanha eleitoral.

O período de transição começa depois da data de saída, 31 de janeiro, e prolonga-se até 31 de dezembro, equivalente a onze meses, durante os quais o Reino Unido continua a respeitar as regras da UE e a fazer parte do mercado único enquanto Londres e Bruxelas negoceiam um novo acordo comercial.

O negociador chefe da União Europeia (UE) para o Brexit, Michel Barnier, afirmou esta quarta-feira que "não será possível fazer tudo" no prazo estipulado, enquanto que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu que "o calendário que temos pela frente é um grande desafio".

A declaração política que acompanha o Acordo de Saída negociado pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, admite uma única prorrogação de até dois anos, que pode ser solicitada até 01 de julho de 2020.

"Legalmente, isso pode ser um problema quando chegarmos a esta época no próximo ano, porque o acordo de saída prevê apenas uma oportunidade e não contempla o que acontece se o calendário não for cumprido", vincou, durante um encontro com jornalistas estrangeiros organizado pelo grupo de académicos britânicos "The UK in a Changing Europe".

Já o economista Jonathan Portes acredita ser "possível, se não for juridicamente, pelo menos na prática, que tenha lugar algum tipo de extensão à transição porque o Reino Unido, de um ponto de vista económico, simplesmente não vai estar pronto para o choque para o choque significativo que um acordo ou ausência de acordo representariam".

Portes lembrou as estimativas feitas num estudo publicado em outubro, que calculou um impacto económico negativo de entre 5,8% e 7% no Produto Interno Bruto (PIB) se o Reino Unido negociar um acordo de comércio livre simples e sem permitir a liberdade de circulação, o que limitaria o acesso ao mercado único europeu.

Uma saída sem acordo, nos termos da Organização Mundial do Comércio (OMC) poderá reduzir o PIB em 8,7%, estimou o mesmo estudo. Um porta-voz do governo reiterou esta semana a intenção do primeiro-ministro, Boris Johnson, negociar um acordo de livre comércio semelhante ao celebrado entre a UE e o Canadá, o que implicaria menos alinhamento regulatório.

"As consequências de um tipo de acordo comercial muito restrito, que remova tarifas e quotas, mas que não preserve o atual grau de integração económica que o Reino Unido mantém com a UE não são de facto muito diferentes de uma ausência de acordo. Os principais entraves ao comércio são obstáculos e controlos aduaneiros, controlos regulatórios e outras barreiras não tarifárias", explicou.

Catherine Barnard também considera que o prazo de onze meses só permite negociar um "acordo muito fino", que garante isenção de tarifas e de quotas para bens industriais, agroalimentares, além do reconhecimento de Regras de Origem e dos organismos de certificação britânicos.

"Bastante fino, mas é provável que seja o que pode ser negociado no curto período de tempo disponível. E depois é muito provável que se siga um programa contínuo com negociações para cobrir outras questões que estão na declaração política, como transportes, energia, segurança interna e contratos públicos", previu.