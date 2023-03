Preço do café sobe 11% de janeiro para fevereiro a nível mundial

© Luis Robayo/AFP

O preço do café a nível mundial cresceu 11,4% em fevereiro face ao mês anterior, interrompendo a trajetória de queda de cerca de 25% registada no ano passado, anunciou este sábado a Organização Internacional do Café (OIC).

De acordo com o último relatório desta organização, citada pela agência espanhola de notícias, a Efe, o preço do café desceu no último ano para 165 cêntimos por libra, uma medida equivalente a 453 gramas.

A subida dos preços no mês passado face a janeiro contraria a tendência registada em 2022, quando a melhoria na oferta fez o índice composto da OIC cair mais de 25% desde fevereiro do ano passado, quando estava em quase 190 cêntimos por libra, até fevereiro deste ano.

Nos primeiros quatro meses de colheita, entre outubro e janeiro, as exportações de café atingiram quase 40 milhões de sacos, menos 6% que na colheita realizada entre outubro de 2021 e janeiro de 2022, acrescenta a OIC.

O chefe de Operações da OIC, Gerardo Patacconi, citado pela Efe, considerou que a produção de 2002-2023 vai situar-se nos 171 milhões de sacos, o que compara com os 169 milhões de 2021-2022, e que o consumo subirá, este ano, de 176 milhões para 179 milhões face à temporada de 2021-2022.

Estes números, concluiu Patacconi, estão a ser revistos e serão atualizados nas novas estimativas.