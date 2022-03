Perto do máximo histórico. Preço do barril de Brent atinge os 130,21 dólares

© Frederic J. Brown/AFP

O preço do petróleo bruto Brent para entrega em maio subiu esta segunda-feira 12,25% no mercado de futuros de Londres, alcançando o valor mais alto desde 21 de julho de 2008.

A cotação do barril de Brent, que serve de referência na Europa, atingiu os 130,21 dólares (119,7 euros) por barril.

A invasão russa da Ucrânia desencadeou um aumento acentuado do preço do petróleo bruto, que, após o aumento de hoje, se aproxima do seu máximo histórico, acima dos 146 dólares, atingido no início de julho de 2008.

A Rússia é o segundo maior produtor e exportador mundial de petróleo, atrás da Arábia Saudita.

O Presidente russo, Vladimir Putin, lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

