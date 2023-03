Preços de produtos agrícolas na UE sobem 26% no 4.º trimestre de 2022

© Ricardo Gonçalves/Global Imagens (arquivo)

A subida anual dos preços dos produtos agrícolas abrandou, no quarto trimestre de 2022, para os 26% na União Europeia (UE), face aos 30% do anterior e aos 17,5% do homólogo, segundo dados esta quarta-feira divulgados pelo Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, entre outubro e dezembro de 2022, o preço dos produtos agrícolas no seu conjunto (produção) teve as maiores subidas na Hungria (52,9%), Polónia (44,2%) e Alemanha (38%), com Malta (3,8%), França (13,7%) e Chipre (14,5%) com os menores aumentos.

Em Portugal, os preços na produção agrícola avançaram, no quarto trimestre, 31,5%, face aos 27,9% do anterior e aos 19,4% do homólogo.

Os ovos (64%), a carne de porco (52%) e as azeitonas (51%) são os produtos que mais aumentaram na UE no período em causa.

Em Portugal, os preços destes produtos subiram, respetivamente, 74%, 66,9% e 73,9% no quarto trimestre de 2022.

A invasão da Ucrânia pela Rússia, iniciada em 24 de fevereiro, causou várias perturbações nos mercados agrícolas, nomeadamente porque ambos os países eram -- até ao início da guerra -- os maiores exportadores de grãos, cereais, milho, óleos alimentares e fertilizantes.