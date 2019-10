Prédio de sete andares desaba em Fortaleza. Há vítimas nos escombros

Por Cátia Carmo com João Almeida Moreira, correspondente em São Paulo 15 Outubro, 2019 • 15:33 Partilhar este artigo Facebook

Um prédio residencial de sete andares desabou, esta terça-feira, em Fortaleza, no Brasil. Segundo o site brasileiro Globo há registo de uma vítima mortal e as estimativas dos bombeiros apontam para entre 10 a 15 pessoas entre os escombros. Pelo menos três já foram resgatadas com vida. Uma delas é uma mulher de 60 anos.

Algumas das pessoas que estavam próximas do local quando o prédio ruiu sofreram ferimentos e tiveram de ser encaminhadas para o hospital. Vários vídeos que estão a circular nas redes sociais mostram como ficou o local.

"Estava em casa. Há 30 minutos ouvi um barulho forte. Como se fosse uma batida de um camião, alguma coisa desse género. De seguida ouvi um barulho. Disse: "Não. Caiu alguma coisa. Desabou alguma coisa." Olhei pela janela e vi uma nuvem de poeira muito densa e pessoas a correr", contou Mário Ferreira, um morador do bairro, ao Globo.

Os bombeiros que estão na zona pediram a todos os moradores do bairro que abandonassem as suas casas. Há risco de explosões, devido a possíveis fugas de gás, e de choques elétricos por estarem cabos espalhados pela rua.

O prédio localiza-se no Bairro Dionísio Torres, uma zona habitada por pessoas de classe média-alta.

O treinador português Jorge Jesus está na cidade. A sua atual equipa, o Flamengo, defronta na quarta-feira o Fortaleza e está alojada num hotel da cidade.

Notícia atualizada às 16h26