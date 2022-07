Prédio residencial atingido por míssil na Ucrânia. Há pessoas com vida debaixo dos escombros

Por Carolina Rico 11 Julho, 2022 • 10:51 Partilhar este artigo Facebook

Pelo menos seis pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas depois de um míssil ter atingido um prédio residencial na cidade de Chasiv Yar, na região de Donetsk, na Ucrânia, este domingo.

Segundo a Agence France-Presse (AFP), o edifício de quatro pisos ficou parcialmente destruído pelo ataque levado a cabo pelas forças russas.

Ainda estão a decorrer operações de buscas para tentar encontrar pelo menos 30 desaparecidos. Até agora as equipas de resgate retiraram cinco pessoas feridas dos destroços e seis corpos, revela o governador regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

O responsável pelas equipas de resgate, Vyacheslav Boytso, acrescenta que há pelo menos três pessoas com vida debaixo dos escombros, com as quais as autoridades conseguiram estabelecer contacto.

"Há esperança de as encontrar... Têm oxigénio suficiente, conseguem respirar. Dissera-nos que estão à espera de ser salvas."

De acordo com o governador local, pelo menos 591 civis morreram e 1548 ficaram feridos em Donetsk desde o início do conflito, dia 24 de fevereiro. Os combates intensificaram-se na região nos últimos dias, tendo a Rússia assumido o objetivo de consolidar o controlo de todo o Donbas.

