Drones abatidos sobre Moscovo. Novo ataque massivo contra Kiev faz pelo menos um morto

Uma explosão sobre Moscovo © Direitos Reservados

Por TSF com agências 30 Maio, 2023 • 06:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A capital russa, Moscovo, foi alvo esta terça-feira de um raro ataque de drone, confirmou o autarca.

"Esta manhã, ao amanhecer, um ataque de drone causou pequenos danos em vários edifícios. Todos os serviços de emergência da cidade estão no local... Ninguém ficou gravemente ferido até agora", disse o presidente da câmara, Sergei Sobyanin.

Moradores de dois prédios afetados pelo ataque foram retirados. "Imediatamente após o término dos trabalhos dos serviços especiais, os moradores poderão voltar aos seus apartamentos", disse Sobyanin.

O responsável indicou que não há feridos graves e que uma investigação ao sucedido está em curso, sendo que as autoridades russas estão a tratar este ato como um "ataque terrorista".

Trata-se do ataque mais grave contra Moscovo desde 2 de maio, quando a Rússia denunciou um outro ataque contra o Kremlin, também com drones, e que a liderança russa atribuiu à Ucrânia.

Ataque terrorista

O Ministério da Defesa da Rússia acusa a Ucrânia de ser responsável por este ataque de drone contra Moscovo e classifica-o como um ato "terrorista". Em comunicado divulgado através das redes sociais, Moscovo indica que conseguiu intercetar "todos os oito drones ucranianos".

"Esta manhã, o regime de Kiev levou a cabo um ataque terrorista com drones contra alvos na cidade de Moscovo. Oito drones foram usados no ataque. Todos os drones inimigos foram abatidos", lê-se na nota da Rússia.

Novo ataque "massivo" contra Kiev

Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas esta madrugada num "ataque massivo" de drones russos à capital ucraniana, Kiev.

De acordo com as autoridades locais, 29 dos 31 drones shahed foram abatidos pelas defesas anti-aéreas.

Destroços dos drones caíram sobre um prédio de vários andares no bairro de Holosiivsky, no sul da capital ucraniana. "Uma pessoa morreu, uma idosa foi hospitalizada, duas vítimas foram assistidas no local", disse o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, na plataforma Telegram.

Ainda de acordo com a administração civil e militar de Kiev, 20 pessoas foram retiradas do prédio em causa. "Os dois andares de cima estão destruídos, pode haver pessoas sob os escombros", acrescentou a entidade no Telegram.