"Preferimos morrer a ajoelharmo-nos." Autarca de Kiev diz que forças russas foram obrigadas a recuar

As forças ucranianas obrigaram as tropas russas a recuarem em várias das frentes de batalha nos arredores de Kiev, esta quarta-feira, garante Vitali Klitschko, presidente da Câmara de Kiev, que prometeu defender cada edifício da cidade. Segundo o autarca estão a ser travados duros combates no norte e leste da capital ucraniana e a "pequena localidade de Makariv e quase toda a Irpin estão sob controlo dos soldados ucranianos".

Irpin localiza-se a leste de Kiev e Makariv está 50 quilómetros a oeste da capital. Os repórteres da AFP têm dado conta de intensos combates em Irpin e Lyutizh, no norte de Kiev.

"Uma grande batalha acontece desde ontem à noite, próximo de Brovari", a leste de Kiev, relatam.

No entanto, uma agência de notícias ucraniana referiu um possível cerco russo em Irpin, assim como em Bucha e Ostome, a oeste de Kiev.

"O objetivo dos agressores é a capital da Ucrânia, o coração do nosso país", disse Klitschko, o autarca que já teve uma carreira ao mais alto nível no boxe, aos jornalistas num parque de Kiev, junto à margem do rio Dnipro.

O presidente da Câmara de Kiev mandou os soldados russos darem meia volta, regressar às suas casas e prometeu que, se as tropas russas entrarem na capital, cada edifício será uma frente de batalha.

"Preferimos morrer a ajoelharmo-nos perante os russos ou rendermo-nos aos invasores. Estamos determinados em combater em cada edifício, cada rua, cada parte da cidade", acrescentou Vitali Klitschko, citado pela AFP.

