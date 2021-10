Sistemas físicos complexos. Nobel da Física para Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi

Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi © Niklas Elmehed/Twitter The Nobel Prize

A Academia sueca atribuiu, esta terça-feira, o prémio Nobel da Física a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi, pelos contributos pioneiros na compreensão dos sistemas físicos complexos. O anúncio foi feito esta manhã, em Estocolmo, pelo secretário-geral da Academia, Goran Hansson.

A Real Academia Sueca das Ciências decidiu atribuir o Prémio Nobel da Física 2021 por "contribuições revolucionárias para a nossa compreensão de sistemas físicos complexos", com metade do prémio a ser atribuída conjuntamente ao japonês-americano Syukuro Manabe e ao alemão Klaus Hasselmann, e a outra metade ao italiano Giorgio Parisi.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi "for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems."

Syukuro Manabe, de 90 anos, e Klaus Hasselmann, de 89 anos, foram distinguidos pelos contributos na área da "modelação física do clima da Terra, quantificando a variabilidade e prevendo de forma fiável o aquecimento global".

O físico Giorgio Parisi, de 73 anos, foi premiado pela "descoberta da interação da desordem e das flutuações nos sistemas físicos desde as escalas atómicas até às planetárias".

Estas descobertas "demonstram que os nossos conhecimentos sobre o clima assentam numa base científica sólida, baseada numa análise rigorosa das observações", afirmou Thors Hans Hansson, presidente do Comité Nobel da Física.

"Os laureados deste ano contribuíram todos para que adquiríssemos uma visão mais profunda das propriedades e evolução de sistemas físicos complexos", acrescentou.

Segundo a academia, "os sistemas complexos são caracterizados pela aleatoriedade e desordem e são difíceis de compreender. O prémio deste ano reconhece novos métodos para os descrever e prever o seu comportamento a longo prazo".

Syukuro Manabe demonstrou como o aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera leva ao aumento das temperaturas na superfície da Terra.

Nos anos 1960, liderou o desenvolvimento de modelos físicos do clima da Terra e foi o primeiro a explorar a interação entre o equilíbrio da radiação e o transporte vertical das massas de ar.

O seu trabalho lançou as bases para o desenvolvimento dos modelos climáticos atuais.

Cerca de 10 anos mais tarde, Klaus Hasselmann criou um modelo que liga o tempo e o clima, respondendo assim à questão de porque é que os modelos climáticos podem ser fiáveis apesar de o tempo ser mutável e caótico.

O oceanógrafo e modelador climático alemão desenvolveu também métodos para identificar sinais específicos, impressões digitais, que tanto os fenómenos naturais como as atividades humanas imprimem no clima.

Os seus métodos têm sido utilizados para provar que o aumento da temperatura na atmosfera é devido às emissões humanas de dióxido de carbono.

Quanto ao físico Giorgio Parisi, por volta de 1980 descobriu padrões ocultos em materiais complexos desordenados, destaca a Real Academia Sueca das Ciências.

As suas descobertas estão "entre as mais importantes contribuições para a teoria dos sistemas complexos", pois tornam possível compreender e descrever muitos materiais e fenómenos diferentes e aparentemente inteiramente aleatórios, não só em física mas também noutras áreas muito diferentes, tais como matemática, biologia, neurociências e aprendizagem de máquinas.

Syukuro Manabe nasceu em 1931 em Shingu, Japão, doutorou-se em 1957 pela Universidade de Tóquio, e é Meteorologista Sénior da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos.

Nascido em 1931, na cidade alemão de Hamburgo, Klaus Hasselmann, é doutorado pela Universidade de Göttingen (1957) e é professor no Instituto Max Planck de Meteorologia, Hamburgo.

Giorgio Parisi nasceu em 1948 em Roma, tália, e é doutorado, desde 1970, pela Universidade Sapienza de Roma, onde é também professor.

O prémio tem um montante global de cerca de 950 mil euros (10 milhões de coroas suecas), sendo uma metade para Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann e a outra metade para Giorgio Parisi.