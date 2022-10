Nobel da Química para três cientistas responsáveis pela química 'bioorthogonal'

© The Royal Sweedish Academy of Sciences

O prémio Nobel da Química foi esta quarta-feira atribuído a Carolyn R. Bertozzi, a Morten Meldal e a K. Barry Sharpless "pelo desenvolvimento da química de cliques e química 'bioorthogonal'".



O termo química 'bioorthogonal' refere-se a qualquer reação química que pode ocorrer dentro de sistemas vivos sem interferir nos processos bioquímicos nativos.

O termo foi cunhado por Carolyn R. Bertozzi em 2003.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless "for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry." pic.twitter.com/5tu6aOedy4 - The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022

