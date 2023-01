Prémios Razzies. Tom Hanks e Jared Leto entre os nomeados dos piores filmes do ano

Tom Hanks dá vida ao agente de Elvis Presley no filme sobre o artista © DR

As nomeações dos candidatos aos Óscares só serão conhecidas na terça-feira mas, como é tradição, esta segunda-feira foram relevados os nomeados para os prémio da Framboesa Dourada, também conhecidos como Razzies, ou seja, os piores do cinema do ano passado.

Tom Hanks, no desempenho como agente de Elvis Presley, no filme Elvis, lidera as nomeações. Jared Leto também está na corrida pela interpretação em Morbius, do universo Marvel.

Os vencedores dos Óscares serão anunciados em março, tal como os vencedores dos Razzies.

Consulte aqui a lista com todos os nomeados.