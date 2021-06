Presidência do Conselho da UE. Última cimeira do semestre com balanço português na agenda

António Costa © EPA

O primeiro-ministro, António Costa, faz esta quinta-feira um balanço da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia perante os seus homólogos, no último Conselho Europeu do semestre português, que tem como convidado o secretário-geral da ONU, António Guterres.

A agenda desta cimeira de chefes de Estado e de Governo dos 27, que decorre entre esta quinta e sexta-feira em Bruxelas, é particularmente preenchida, com os líderes a abordarem, entre outras, questões de política externa, migrações, recuperação económica e, como acontece há mais de um ano, a pandemia da Covid-19.

Neste ponto, os líderes devem centrar-se na situação epidemiológica atual na Europa e, em concreto, abordar a ameaça que representam as novas variantes, segundo fontes europeias.

As fontes admitem uma discussão sobre a necessidade de uma maior coordenação entre os Estados-membros, depois de, na quarta-feira, a chanceler alemã, Angela Merkel, ter criticado a falta de regras comuns relativamente às viagens, dando como exemplo a situação de aumento dos contágios em Portugal, que a seu ver "poderia ter sido evitada".

Antes do início formal dos trabalhos do Conselho Europeu, os chefes de Estado e de Governo têm um almoço de trabalho com o secretário-geral das Nações Unidas, reconduzido na semana passada para um segundo mandato à frente da organização, estando prevista uma discussão de duas horas sobre o reforço da cooperação entre UE e ONU para enfrentar os desafios globais atuais, segundo fontes europeias.

O jantar de trabalho será consagrado à política externa, com o Conselho Europeu a adotar conclusões sobre as relações com a Turquia e com a Rússia, assim como sobre a Bielorrússia, dias depois da adoção de um quarto pacote de sanções ao regime de Alexander Lukashenko.

Fontes diplomáticas consideraram "mais do que provável" que seja suscitada por algumas delegações a questão dos direitos LGBTQI+ na Hungria, uma matéria que será abordada informalmente dado não constar da agenda oficial.

O Conselho Europeu prossegue na sexta-feira de manhã com uma componente mais económica, devendo os líderes fazer um ponto da situação da implementação do pacote de recuperação, agora que a Comissão começou finalmente a aprovar os Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) dos Estados-membros (tendo o português sido o primeiro), seguindo-se uma Cimeira do Euro no encerramento dos trabalhos.

No final dos trabalhos, António Costa participa na conferência de imprensa formal, juntamente com os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão, Ursula von der Leyen, como habitualmente sucede na última cimeira de líderes de cada presidência.