Presidenciais francesas: 26,41% de participação ao meio-dia local

© Sebastien Nogier/EPA

Por Lígia Anjos, correspondente da TSF em Paris 24 Abril, 2022 • 11:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há 48,7 milhões de eleitores inscritos nas listas eleitorais, chamados às urnas pela segunda vez em duas semanas, dos quais 1,4 milhões de franceses, que vivem fora do país, estão inscritos em 210 listas consulares.

Esta manhã, a candidata da União Nacional votou em Hénin-Beaumont, no Pas-de-Calais, bastião de Marine Le Pen. A candidata foi recebida por uma multidão e tirou várias selfies com apoiantes antes de colocar o seu boletim dentro da urna.

Ouça a reportagem da TSF em Paris 00:00 00:00

O líder da França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, votou em Marselha, onde declarou estar "a fazer tremer a terra à esquerda".

Muitas personalidades do mundo da ciência ou da cultura apelam aos franceses a votar este domingo. Foi o caso do astronauta francês Thomas Pesquet que escreveu no Twitter: "Não tenho por hábito falar de política nem tenho intenções de o fazer, mas é importante votar este domingo."

Tal como aconteceu em 2017, os eleitores vão ter de escolher entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen para representar a França nos próximos cinco anos.