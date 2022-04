Presidenciais francesas. 48,7 milhões de eleitores chamados a votar

© Mohammed Badra/EPA

Os eleitores franceses votam, este domingo, para decidir quem vai à segunda volta das presidenciais. As últimas sondagens indicam uma luta renhida pelo primeiro lugar e a possibilidade de um recorde na abstenção.

Dos 12 candidatos ao cargo presidencial, as sondagens do Instituto Francês de Opinião Pública (IFOP) sugerem que apenas cinco poderiam conseguir mais de 10% do apoio dos eleitores.

Caso se confirme que nenhum candidato obtenha este domingo 50% dos votos na primeira volta, os dois candidatos com mais votos passam à segunda volta, marcada para dia 24.

Nunca nenhum presidente francês foi eleito à primeira volta e a França não reelege um presidente em funções há 20 anos. A guerra na Ucrânia marcou grande parte da campanha presidencial e o aumento do custo de vida tornou-se a maior preocupação dos franceses, que escolhem este domingo o próximo presidente.

As assembleias de voto estão abertas até às sete da tarde nas pequenas cidades e até às oito da tarde em cidades como Paris, Lille, Bordéus, Marselha, Toulouse, Nantes ou ainda Nice - uma vez que são cidades com um maior número de eleitores inscritos.

A grande preocupação ao longo do dia vai ser a abstenção, que pode ser histórica, superior ao recorde registado em 2002, com 28,4% de abstenção.

Contrariamente às últimas eleições municipais ou departamentais e regionais, que ficaram marcadas pela implementação de um protocolo de saúde com respeito ao distanciamento físico, desinfetar as mãos e o uso da máscara, para estas eleições presidenciais, o uso de máscara e as regras de distanciamento físico não são obrigatórios nas assembleias de voto, são apenas recomendados. No entanto, as pessoas que testaram positivo à Covid-19 nos últimos dias podem votar na condição de usarem máscara.