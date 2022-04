Presidenciais francesas. Votaram 25,48% dos eleitores até ao meio-dia local

© Arun Sankar/AFP

Até ao meio dia local deste domingo (menos uma hora em Lisboa), 25,48% dos eleitores votaram nas eleições presidências, um número 3% abaixo quando comparado ao último escrutínio.

Em 2017, a participação na primeira volta das presidenciais foi de 28,5% até ao meio-dia. Enquanto se esperam as primeiras estimativas, anunciadas às 20h00, a TSF foi perceber como decorre o escrutínio em Paris.

Nas assembleias de voto do 18.º bairro parisiense, a participação eleitoral decorreu esta manhã sem grande afluência às urnas.

Este domingo está a ser marcado por temperaturas mais elevadas e sol, um clima convidativo a sair de casa, passear e ir votar.

A abstenção é o grande receio dos 12 candidatos, uma vez que nenhum deve conseguir a maioria de 50% para ser eleito este domingo e todos querem passar para uma segunda volta, marcada para dia 24 de abril.

Desta vez, para as presidenciais, o uso de máscara e as regras de distanciamento físico não são obrigatórios nas assembleias de voto, são apenas recomendados. É possível ver eleitores com e sem máscara, o distanciamento social quase não se existe e, pela primeira vez, a apresentação do cartão eleitoral deixou de ser obrigatória. Basta apresentar um documento que comprove a identidade do eleitor, como o bilhete de identidade, o passaporte, o cartão de saúde com fotografia ou a carta de condução. Uma medida tomada pela administração francesa para tornar o escrutínio menos rígido e mais participativo.

São chamados este domingo 48,7 milhões de eleitores para escolher o próximo Presidente francês.