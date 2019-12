Presidente Chinês em Macau para celebrações dos 20 anos da transferência

© Jason Lee/Reuters

O presidente chinês, Xi Jinping, chega esta quarta-feira a Macau para as comemorações dos 20 anos da Região Administrativa Especial de Macau. É segunda visita de Xi Jiping à região desde que assumiu a liderança do país. A última visita tinha acontecido em 2014, por ocasião dos 15 anos da região.

Pouco se sabe da agenda de Xi Jinping neste três dias em Macau. Hoje, o presidente vai reunir-se com o ainda líder do governo local, Fernando Chui Sai On , prestes a deixar o cargo.

Para amanhã está previsto um encontro com os titulares dos principais cargos e representantes dos vários setores. Na sexta-feira, dia 20 de dezembro, Xi Jinping participa nas comemorações dos 20 anos e assiste à cerimónia de tomada de posse do novo Governo, liderado por Ho Iat Seng. Antes da partida para Pequim, o chefe de Estado tem ainda encontros com membros da nova equipa governativa, e com representantes da Assembleia Legislativa e dos órgãos judiciais.

Nesta visita, Xi Jinping deve dar orientações políticas para os próximos cinco anos. É esperado o anúncio da criação de uma bolsa de valores e da atribuição de mais terrenos na Ilha da Montanha - uma zona situada já do outro lado da fronteira, em Zhuhai. Esta visita está a ser marcada por várias medidas de segurança. A linha do metro da Taipa - inaugurada no passado dia 10 - está suspensa até sexta-feira.

As autoridades anunciaram ainda que vários voos estão sujeitos a alterações, sem adiantarem mais detalhes. As ligações marítimas entre Macau e Hong Kong estão a acontecer de meia em meia hora, quando geralmente acontecem a cada 15 minutos.

Esta manhã, em algumas ruas o estacionamento estava condicionado, com lugares vedados.

Nos últimos dias, vários jornalistas foram impedidos de entrar em Macau. Os constrangimentos estão a ser associados à crise política vivida em Hong Kong, que desde Junho é palco de protestos contra o governo de Carrie Lam.