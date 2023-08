Presidente chinês pede que se faça "tudo" para resgatar desaparecidos após inundações

As autoridades colocaram a capital chinesa no alerta máximo de risco de inundação, face aos efeitos do tufão Doksuri © Mark R. Cristino/EPA

O Presidente chinês, Xi Jinping, pediu esta terça-feira que se faça tudo para resgatar pessoas desaparecidas ou encurraladas, após as inundações devastadoras registadas em Pequim e arredores nos últimos dias, avançou esta terça-feira a televisão estatal.

"Deve ser feito tudo o possível para encontrar e resgatar os desaparecidos ou vítimas encurraladas", disse Xi, citado pela televisão estatal CCTV.

O número de mortes causadas pelas chuvas torrenciais que atingiram Pequim nos últimos dias subiu esta terça-feira para 11, enquanto 27 pessoas continuam desaparecidas.

Entre os mortos estão dois trabalhadores dos serviços de emergência, que perderam a vida durante uma operação de resgate, informou o jornal Beijing Daily.

As chuvas, as mais intensas registadas na capital chinesa nos últimos anos, afetaram mais de 44 mil pessoas e obrigaram à retirada de cerca de 127 mil, segundo a mesma fonte.

As autoridades colocaram a capital chinesa no alerta máximo de risco de inundação, face aos efeitos do tufão Doksuri, que atingiu o sul e o centro da China, na semana passada.

A capital chinesa e o norte do país sofreram as chuvas mais fortes em mais de uma década, de acordo com o jornal oficial Global Times.

A chuva deve continuar até quarta-feira.

O Doksuri é o tufão mais forte a atingir a China este ano e também o segundo mais forte a atingir a província de Fujian desde que há registos.

Na semana passada, pelo menos uma pessoa morreu e milhares de casas ficaram sem energia quando o tufão passou por Taiwan, trazendo ventos fortes e chuvas intensas para o sul e leste da ilha.

O Doksuri provocou pelo menos 14 mortos e mais de 300 mil desalojados nas Filipinas.