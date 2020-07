Presidente conservador da Polónia reeleito na segunda volta

O Presidente polaco reeleito, Andrzej Duda © EPA

De acordo com a comissão nacional de eleições da Polónia, Andrzej Duda alcançou 51.2% dos votos, ficando à frente de Rafal Trzaskowski, numa eleição em que a afluência às urnas foi muito elevada, de 68,9%.

Uma Polónia profundamente dividida votou este domingo na segunda volta das presidenciais.

No cargo há cinco anos, Andrzej Duda, apoiado pelo partido nacionalista eurocético no poder, o (PiS), venceu a primeira volta, a 28 de junho, com 43,5% dos votos. O adversário, Rafal Trzaskowski, obteve 30,5%.

As sondagens para a segunda volta davam um empate técnico entre os dois.

De acordo com os analistas, a estratégia de Trzaskoswki passava por tentar captar os eleitores que na primeira volta votaram no independente crítico do sistema Szymon Holownia (13,85%) e a de Duda pelos votos dos que tinham escolhido o candidato da extrema-direita Krzystof Bosak (6,75%).

Andrzej Duda conta sobretudo com a base conservadora do PiS, maioritariamente rural, mais velha e menos instruída, tendo feito uma campanha assente nos valores tradicionais e católicos, com ataques aos direitos LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero e Intersexo) que passaram nomeadamente por assinar, na segunda-feira, uma emenda constitucional para proibir a adoção por casais homossexuais, que tem ainda de ser aprovada pelo parlamento.

Rafal Trzaskowski, que defende a legalização das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo e proclamou em 2019 uma carta dos direitos LGBTI que levou um terço dos restantes municípios, encorajados pelo PiS, a declarar-se "zonas livres de LGBT", manifestou-se contudo agora contra a adoção por casais homossexuais, o que organizações da sociedade civil atribuem ao medo de perder votos.

As assembleias de voto para as presidenciais encerraram às 21h00 (19h00 em Lisboa) de domingo.