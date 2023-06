Presidente da África do Sul diz a Putin que "a guerra deve terminar"

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa © Rajesh Jantilal/AFP

Por Lusa 17 Junho, 2023 • 22:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, que chefia uma delegação africana de mediação, disse este sábado ao líder russo, Vladimir Putin, que "a guerra deve terminar" na Ucrânia.

"A guerra não pode durar para sempre (...). Esta guerra deve terminar", defendeu Ramaphosa, durante uma reunião com Putin, em São Petersburgo.

"É do nosso interesse comum que esta guerra termine", insistiu o líder sul-africano, sublinhando que o seu continente está a ser afetado negativamente por este conflito no leste da Europa.

Este fim de semana, quatro chefes de Estado africanos - Cyril Ramaphosa, da África do Sul, Macky Sal, do Senegal, Hakainde Hichilema, da Zâmbia, e Azali Assoumani, de Comores (atual presidente da União Africana) - deslocaram-se a São Petersburgo e a Kiev, para procurar reuniões com Zelensky e Putin.

"Estamos aqui para ouvi-lo, para ouvir a voz do povo russo", disse o Presidente de Comores, acrescentando que o propósito da delegação é "convencer os dois países a trilhar o caminho do diálogo".

Em Kiev, na sexta-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha rejeitado a proposta da delegação africana, denunciando tratar-se de uma estratégia orquestrada por Moscovo, quando as forças da Ucrânia procuram desenvolver uma contra-ofensiva.

Este sábado, em São Petersburgo, Putin voltou a dizer que respeita "a posição dos Estados africanos a favor da manutenção da estabilidade", mostrando-se agradado com "a sua aspiração a uma política pacifista".

O líder russo agradeceu o interesse em encontrar formas de resolver o conflito na Ucrânia, sublinhando que "o fortalecimento abrangente dos laços com os países do continente africano é uma prioridade da política externa" do seu Governo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA