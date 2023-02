Presidente da Guiné-Bissau pede a Costa que seja "embaixador para a malária"

O primeiro-ministro, António Costa, conversa com o Presidente da República da Guiné Bissau, Umaro Sissoco Embalo, num encontro informal na Cimeira da União Africana © José Sena Goulão/Lusa

O Presidente da Guiné-Bissau e da Aliança dos Líderes Africanos contra a Malária (ALMA, sigla inglesa) pediu este sábado ao primeiro-ministro português que seja o porta-voz de África para a doença junto da União Europeia, Estados Unidos e Nações Unidas.

Numa cerimónia de entrega de prémios da ALMA, em Adis Abeba, Umaro Sissoco Embaló elogiou António Costa e salientou que África necessita de parceiros fortes para combater a doença.

"Estou empenhado em prosseguir com essa agenda na mobilização de recursos com vista a acelerar o progresso: a eliminação da malária no nosso continente", afirmou Embaló, admitindo que a meta de erradicação até 2030 "está longe de ser alcançada".

Este sábado, acrescentou, "África continua a ser a região com a maior incidência da malária, sendo responsável por 98% das mortes a nível mundial", e é "imperativo mudar o paradigma", mas, para tal, "é necessário recursos adequados, partilhar esforços e vontade política".

"Nós sabemos o que é a malária. É por isso que temos de falar com os nossos parceiros europeus", explicou, virando-se para o primeiro-ministro português, presente na cerimónia: "Hoje, pedimos ao primeiro-ministro português para estar connosco e ser o nosso porta-voz perante a comunidade internacional, União Europeia e Nações Unidas".

"Que seja o nosso embaixador para a malária", concluiu o chefe de Estado guineense, motivando sorrisos em António Costa.

Por seu turno, no seu discurso - antes da intervenção de Embaló -, o primeiro-ministro português considerou que é "muito importante que toda a sociedade e todos os países se juntem nesta luta comum".

"Portugal, felizmente, não sofre de malária, mas estamos fortemente empenhados, do ponto de vista da investigação e do apoio financeiro, na luta contra a malária", disse.

António Costa deu o exemplo de instituições portuguesas que "estão concentradas em encontrar a melhor forma de lidar com a malária e tentar sintetizar uma vacina que, no futuro, possa libertar a humanidade desta terrível doença".

Além disso, existe o "compromisso, quer no seio da União Europeia, quer bilateralmente, de cooperar na luta contra a malária".

"O investimento na saúde é o melhor investimento para o desenvolvimento de todas as comunidades, e particularmente do vosso continente", acrescentou António Costa.

Os chefes de Estado e de Governo da União Africana reúnem-se hoje e no domingo em Adis Abeba para a 36.ª cimeira da União Africana, na qual o primeiro-ministro português, António Costa, participa como convidado.