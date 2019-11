Presidente da McDonald's demitido por relacionamento consensual com colega

"Foi um erro", considerou o ex-diretor executivo sobre a relação em que se envolveu © Brendan McDermid/Reuters

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 04 Novembro, 2019 • 09:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A McDonald's dispensou o presidente e diretor executivo Steve Easterbrook por um relacionamento consensual com outra pessoa da empresa. A marca considera que esta é uma infração da política de conduta da cadeia norte-americana de restauração.

Pub Pub

O conselho de administração considerou que a ação do administrador de 52 anos demonstrou "um fraco discernimento". No seguimento do comunicado público da marca, Steve Easterbrook renunciou ao seu lugar no conselho da multinacional, como relata a agência Reuters.

Pub Pub

"Foi um erro", considerou o ex-diretor executivo sobre a relação em que se envolveu, num e-mail enviado aos seus funcionários e que foi posteriormente divulgado pela marca. "De acordo com os valores da empresa, concordo com o que defenderam os administradores de que é tempo de deixar a equipa."

Esta foi uma das saídas mais polémicas nas grandes empresas dos EUA. O escrutínio dos executivos em torno do tratamento que dão aos seus funcionários tem aumentado progressivamente com a escalada do movimento social #MeToo. Em junho de 2018, o diretor executivo da Intel Brian Krzanich afastou-se da empresa, depois de descoberto o seu envolvimento com uma pessoa com quem trabalhava.

A McDonald's tem sofrido denúncias de assédio no local de trabalho e de retaliação aos funcionários que o comunicaram publicamente no último ano.

Nesta saída controversa mais recente, o novo presidente da cadeia norte-americana de restauração, Chris Kempczinski, revelou que espera que a McDonald's continue a mesma política de crescimento baseado no perfil dos clientes.

A empresa, que tem mantido ao longo dos anos uma estrutura estável para defender a natureza identitária da marca, não avançou com mais detalhes sobre a demissão de Easterbrook.