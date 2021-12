Presidente da Somália suspende primeiro-ministro após divergência sobre eleições

Mohamed Abdullahi Mohamed, Presidente da Somália © AFP

Por Lusa 27 Dezembro, 2021 • 06:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, anunciou esta segunda-feira a suspensão do primeiro-ministro, no dia seguinte a uma divergência pública sobre eleições, há muito adiadas no país.

"O Presidente decidiu suspender o primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble e pôr termo aos seus poderes, a partir do momento em que esteja ligado à corrupção", disse o gabinete presidencial, numa declaração, em que acusou o primeiro-ministro de interferir numa investigação sobre um caso de apropriação de terras.

As tensões entre o Presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, conhecido como Farmajo, e o seu primeiro-ministro, Mohamed Hussein Roble, têm sido recorrentes.

No domingo, o primeiro-ministro acusou o Presidente de sabotar o processo eleitoral, depois de o chefe de Estado ter decidido retirar a Mohamed Hussein Roble a responsabilidade pela organização das eleições, há muito aguardadas e na origem de uma grave crise institucional.

Presidente desde 2017, Farmajo viu o mandato terminar em 08 de fevereiro sem um acordo com os líderes regionais sobre a organização do escrutínio, regido na Somália por um sistema eleitoral complexo e indireto.

O anúncio, em meados de abril, de que o mandato presidencial seria prolongado por dois anos provocou confrontos armados em Mogadíscio.