Presidente da Tunísia destitui primeiro-ministro e suspende atividade parlamentar

© AFP

Depois de um dia de protesto contra o Governo e após uma reunião com os responsáveis das forças de segurança, o presidente da Tunísia decidiu destituir o primeiro-ministro e suspender as atividades do parlamento. O chefe de Estado Kaïs Saïed vai agora assumir o poder executivo com a ajuda do Governo e vai nomear um novo primeiro-ministro.

A Tunísia enfrenta nesta altura uma forte vaga da Covid-19 e a falta de resposta do Governo à crise sanitária, que deixou a Tunísia sem abastecimento de oxigénio, foi uma das razões que levou centenas de pessoas para a rua em várias cidades.

Em Tunes, apesar das inúmeras barreiras policiais na entrada da capital e no centro da cidade, várias centenas de pessoas, incluindo muitos jovens, protestaram em frente ao parlamento, gritando 'slogans' hostis à formação política de inspiração islâmica Ennahdha e ao primeiro-ministro por ela apoiado, Hichem Mechichi.

Vários manifestantes foram detidos e um jornalista ficou ferido quando os manifestantes e a polícia começaram a lançar entre si pedras e gás lacrimogéneo, antes de as autoridades de segurança terem dispersado a manifestação.