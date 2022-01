Presidente das Filipinas pede detenção de não vacinados se ignorarem obrigação de ficar em casa

Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte © Jam Sta Rosa/AFP

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, apelou na quinta-feira à detenção de não vacinados contra a Covid-19 que não cumpram a obrigação de ficar no domicílio, no seguimento do endurecimento das restrições devido a um surto de contágios ligados à variante Ómicron.

O governo reforçou as restrições na capital, Manila, e em várias regiões esta semana, depois de os casos terem triplicado nos últimos dois dias.

Os residentes não vacinados devem permanecer em casa durante o período de vigência das restrições, que estão em vigor até meados de janeiro, e só podem sair para comprar bens de primeira necessidade ou fazer exercício.

"Face a uma emergência nacional, ordeno [aos chefes de aldeia] que procurem os não vacinados e lhes peçam para permanecerem em casa. Se eles recusarem, se saírem das suas casas, então as autoridades podem prender os desobedientes", disse o Presidente, numa mensagem gravada.

No país, com mais de 100 milhões de habitantes, menos de metade da população completou a vacinação contra a Covid-19. Duterte disse estar "horrorizado" com o grande número de filipinos que ainda não foram vacinados.

De acordo com os dados das autoridades de saúde, as novas infeções aumentaram para mais de 17 mil na quinta-feira. A doença já infetou 2,9 milhões de pessoas no país, das quais quase 52 mil morreram.