Presidente do Conselho Europeu propõe pacto com África sobre migrações

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, propôs este domingo em Adis Abeba um pacto entre a Europa e África que combata a migração ilegal mas também crie condições para uma imigração legalizada que responda às necessidades laborais dos países europeus.

Presente em Adis Abeba para acompanhar a 36.ª Cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA), Charles Michel esteve hoje reunido com o novo presidente em exercício da UA, com quem debateu as questões da migração que envolvem os dois continentes.

"Penso que encontrámos o caminho a seguir para uma aliança [entre a Europa e a UA] contra grupos criminosos que traficam seres humanos, que de alguma forma abusam da miséria e do infortúnio", disse, sublinhando: "Temos também de abrir rotas legais de migração" para quem procure a Europa, disse Charles Michel aos jornalistas no final da reunião com o Presidente das Comores, Azali Assoumani.

"Esta é a abordagem correta, na minha opinião", afirmou o presidente do Conselho Europeu, que elogiou as Comores, que ocupa a presidência rotativa da UA.

"A União Europeia irá trabalhar em estreita colaboração com a União Africana e com a equipa do Presidente das Comores para que seja um sucesso", afirmou Charles Michel, recordando que existe uma "agenda comum" definida na última cimeira entre os dois blocos continentais.

"Queremos trabalhar por mais desenvolvimento, mais desenvolvimento económico, precisamos de parcerias, trabalharemos também por mais segurança e pela paz", disse, acrescentando que foram discutidas "questões muito concretas, como a soberania alimentar, a saúde ou as infraestruturas".

Mas o "que importa é que haja resultados, que haja ação e que as populações em África e na Europa possam ver os efeitos positivos desta parceria", avisou.