Presidente do Conselho Europeu visita Lesbos na próxima semana

Moria é o maior campo de refugiados da Europa e aquele que tem piores condições

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, viaja na próxima semana para a Grécia, anunciou esta quinta-feira o seu porta-voz, numa altura em que a ilha de Lesbos está em estado de emergência por incêndios num campo de refugiados.

"Na próxima semana, Charles Michel viajará para a Grécia, onde se reunirá com o primeiro-ministro grego, Kyriákos Mitsotákis", informou o porta-voz do responsável, Barend Leyts.

O anúncio foi feito um dia depois de o Governo grego ter declarado estado de emergência na ilha de Lesbos, na sequência do incêndio de terça-feira à noite no campo de refugiados de Moria, que destruiu praticamente todo o local e deixou 13 mil desabrigados, incluindo quatro mil crianças.

Entretanto, na quarta-feira ao final do dia, um novo incêndio deflagrou no campo de migrantes de Moria, o maior da Grécia localizado na ilha de Lesbos, menos de 24 horas depois do grande fogo que devastou grande parte do acampamento.

A ilha grega de Lesbos tem 85 mil habitantes.

O primeiro incêndio foi detetado depois de ter sido anunciado que 35 pessoas do campo tinham obtido resultado positivo no teste para deteção da infeção da Covid-19 e que iriam ser transferidas para uma área especial de isolamento.

As autoridades decidiram ainda proibir todas as pessoas que viviam em Moria de deixarem a ilha para evitar uma possível disseminação do surto.

Moria é o maior campo de refugiados da Europa e aquele que tem piores condições, já que alberga cerca de quatro vezes mais pessoas do que a sua capacidade.

Até agora não há informação de vítimas mortais dos incêndios.

Com a questão migratória novamente no centro da agenda europeia, o porta-voz de Charles Michel indicou que, depois da Grécia, "o presidente vai continuar a sua viagem para Chipre" e encontrar-se com o Presidente, Nicos Anastasiades, seguindo-se depois Malta e uma reunião com o primeiro-ministro maltês, Robert Abela.