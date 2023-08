Presidente do Equador promete justiça após homicídio de candidato presidencial

A luta contra a criminalidade é uma das principais promessas dos candidatos que aspiram a suceder a Guillermo Lasso © Jose Jacome/EPA (arquivo)

O Presidente do Equador, o conservador Guillermo Lasso, expressou esta quarta-feira consternação pelo homicídio do candidato presidencial Fernando Villavicencio e prometeu que o crime não ficará impune.

"Indignado e consternado com o assassínio do candidato presidencial Fernando Villavicencio. A minha solidariedade e condolências à esposa e filhas. Pela sua memória e pela sua luta, asseguro-vos que este crime não ficará impune", escreveu Lasso nas redes sociais.

O Presidente avançou ainda que convocou uma reunião do Gabinete de Segurança: "Pedi à presidente do CNE [Conselho Nacional Eleitoral], Diana Atamaint; à Procuradora-Geral do Estado, Diana Salazar; ao presidente do Tribunal Nacional de Justiça, Iván Saquicela; e a outras autoridades do Estado que participem urgentemente nesta reunião para fazer face a este acontecimento que consternou o país", acrescentou.

"O crime organizado foi muito longe, mas vai-lhe cair todo o peso da lei", declarou o chefe de Estado, durante cujo mandato explodiu a maior crise de insegurança que o país já viveu, devido à proliferação e às ações violentas grupos associados a máfias internacionais de tráfico de droga, segundo as autoridades.

O candidato a Presidente do Equador Fernando Villavicencio foi assassinado esta quarta-feira, baleado por desconhecidos ao sair de um comício, numa ação de campanha na capital, Quito.

O ministro do Interior, Juan Zapata, garantiu que o ataque foi realizado por assassinos contratados que também feriram outras pessoas.

Villavicencio, identificado como um crítico do ex-Presidente, Rafael Correa, (2007-2017), deslocava-se com proteção policial face às ameaças que recebera semanas antes.

A luta contra a criminalidade é uma das principais promessas dos candidatos que aspiram a suceder ao conservador Guillermo Lasso como Presidente nas eleições gerais extraordinárias marcadas para domingo.

Para além de Villavicencio, são candidatos às eleições presidenciais o ambientalista Yaku Pérez, a antiga deputada Luisa González, o especialista em segurança Jan Topic, o ex-vice-Presidente Otto Sonnenholzner, o político Daniel Hervas, o empresário Daniel Noboa e o independente Bolívar Armijos.