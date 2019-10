Presidente do Equador quer "diálogo direto" com os manifestantes

Manifestantes protestam contra as reformas económicas do seu Governo © Carlos Garcia Rawlins/Reuters

O Presidente do Equador, Lenin Moreno, propôs esta sexta-feira um diálogo direto com os manifestantes, que protestam contra as reformas económicas do seu Governo, existindo novos casos de violência em Quito.

"Apelo aos líderes para dialogarem diretamente comigo", disse Lenin Moreno, num breve discurso que foi transmitido pela televisão.

O Presidente do Equador considerou que é essencial "reduzir a violência" no país. O Equador é palco há uma semana de intensos protestos gerados pela retirada dos subsídios aos combustíveis e pelo anúncio de reformas económicas e laborais.

No início de outubro, o Governo adotou uma reforma que acabou com os subsídios aos combustíveis, o que aumentou os preços em mais de 100%, levando os manifestantes a exigir que seja revogada a medida. A decisão governamental gerou um movimento social inédito desde 2007, com bloqueios de estradas, manifestações por vezes violentas e greves que têm paralisado o país.

Devido aos tumultos na capital, Moreno mudou o Governo para a cidade portuária de Guayaquil.