Presidente do Parlamento Europeu junta-se aos apelos à rápida aprovação do Brexit

O presidente do Parlamento Europeu (PE), David Sassoli, disse esta sexta-feira esperar que os deputados britânicos aprovem "rapidamente" o acordo que permita um 'Brexit' até final de janeiro próximo, na sequência das eleições que deram vitória a Boris Johnson.

"Esperamos que o novo Parlamento do Reino Unido aprove rapidamente o acordo com a UE para permitir um 'Brexit' ordenado até 31 de janeiro de 2020", referiu o líder do PE, em comunicado.

Sassoli reiterou, em consonância com os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel, que assim que o acordo de saída for aprovado em Londres, o PE "está pronto para o votar em janeiro".

Os eurodeputados manter-se-ão "vigilantes no que respeita à aplicação dos acordos, particularmente no que concerne aos direitos dos cidadãos da UE que vivem no Reino Unidos" e vice-versa.

Von der Leyen e Michel disseram hoje, em conferência de imprensa, esperar que o parlamento britânico vote o acordo do 'Brexit' do Reino Unido até final de janeiro e começar a trabalhar na futura relação entre os dois blocos em 01 de fevereiro.

O primeiro-ministro, António Costa, por seu lado, afirmou que, reunidas as condições políticas para o "divórcio" do Reino Unido com a UE, importa avançar rapidamente nas negociações sobre "a relação de poder paternal", ou seja, as futuras relações pós-'Brexit'.

António Costa indicou que os líderes dos 27 atribuíram hoje um mandato a Michel Barnier, o negociador-chefe da UE para o Acordo de Saída, para "iniciar agora a fase verdadeiramente importante desta negociação", que é o quadro do relacionamento futuro entre UE e Reino Unido, uma vez que agora parecem estar finalmente "reunidas as condições políticas para que sem mais surpresas possa ser aprovado" o acordo de 'divórcio' negociado com Londres.