Presidente do Senado confiante que Bolsonaro reconhecerá derrota

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mostrou-se confiante de que o chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, irá reconhecer a derrota.

"O Presidente Bolsonaro naturalmente reconhecerá", afirmou Rodrigo Pacheco, no Senado brasileiro depois de ter acompanhado a contagem dos votos na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O responsável máximo pela câmara alta brasileira acredita "muito numa transição pacífica, equilibrada, civilizada" no país.

"O papel dos novos mandatários é o de reunificar o Brasil. Dando basta ao ódio e à intolerância", afirmou.

Rodrigo Pacheco deu ainda um "cumprimento em especial ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin".

"Desejo a ambos, em janeiro de 2023, quando aqui daremos posse a eles, possam exercer os seus mandatos com êxito, com espírito democrático e para dar as devidas soluções aos verdadeiros problemas do povo brasileiro", concluiu.

Luiz Inácio Lula da Silva, 77 anos, foi eleito no domingo Presidente do Brasil, com 50,90% dos votos, derrotando Jair Bolsonaro (extrema-direita), que obteve 49,10%, quando estavam contadas 99,93% das secções eleitorais.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa ao Palácio do Planalto.

O antigo sindicalista terá como vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).