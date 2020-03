Presidente dos EUA já fez o teste para detetar Covid-19 e o resultado é negativo

TSF com Lusa

Por TSF com Lusa

Deu negativo o teste de Donald Trump para detetar o novo coronavírus. Num comunicado enviado às redações norte-americanas, a Casa Branca dá conta deste resultado.

White House says ⁦@realDonaldTrump⁩ test for #coronavirus was negative. pic.twitter.com/gqkj8pIHvR