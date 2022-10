Presidente moçambicano felicita "irmão" Lula da Silva que ganhou com "coragem"

Filipe Nyusi © By Chatham House, CC BY 2.0

O Presidente de Moçambique saudou esta segunda-feira o "irmão Lula" pela vitória nas eleições para a presidência do Brasil, referindo que foi uma conquista feita com "coragem".

"Foi uma vitória conquistada pela perseverança, humildade, fé na justiça e, sobretudo, foi uma vitória da coragem do povo brasileiro de enfrentar o futuro consigo, rumo a um país mais forte e justo", escreveu Filipe Nyusi na página oficial do Facebook.

O estadista referiu que "Moçambique sempre partilhou com o Brasil os momentos mais marcantes da sua história e vice-versa, como irmãos que partilham um caminho cujo destino os guia para o bem-estar e justiça".

As felicitações "do povo moçambicano para o povo brasileiro", são dadas no início de uma "nova caminhada de esperança aberta pela sua eleição rumo a uma nova era de cooperação e reforço da nossa irmandade".

Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito Presidente do Brasil, com 50,9%, derrotando Jair Bolsonaro, que obteve 49,1%, depois de contados todos os votos, de acordo com o TSE.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (esquerda), de 77 anos, obteve mais de 60,3 milhões de votos (50,9% do total), com uma vantagem superior a 2,1 milhões face a Bolsonaro (extrema-direita), que conseguiu 58,2 milhões (49,1%), nas presidenciais de domingo, indicou o portal do TSE.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressa agora ao Palácio do Planalto. A tomada de posse está prevista para 01 de janeiro de 2023.

O antigo sindicalista terá como vice-Presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que já havia sido seu opositor nas eleições presidenciais de 2006, então pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).