Presidente moçambicano Filipe Nyusi com teste PCR negativo

© By Chatham House/CC BY 2.0

Por Gonçalo Teles 05 Janeiro, 2022 • 17:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, testou negativo em dois testes PCR, realizados no Laboratório de Saúde Pública e no Instituto Nacional de Saúde do país, depois de ter obtido resultado positivo num teste rápido realizado na segunda-feira.

"Em virtude de aproximação a pessoas que tiveram resultado positivo à Covid-19, o Chefe do Estado e Esposa realizaram testes PCR de confirmação do resultado inicial em dois laboratórios, sendo um no Laboratório de Saúde Pública e outro no Instituto Nacional de Saúde", lê-se num comunicado da Presidência de Moçambique, a que a TSF teve acesso.

Ambos os testes "deram como resultado negativo à Covid-19" para Filipe Nyusi que, ainda assim, "continua a observar as medidas de prevenção e combate à pandemia". A mulher do Presidente de Moçambique "continua assintomática".

Esta segunda-feira, o Presidente moçambicano e a mulher testaram positivo em dois testes rápidos à Covid, sem apresentarem sintomas, e entraram em isolamento.