Presidente moçambicano Filipe Nyusi em isolamento após teste positivo à Covid

© By Chatham House/CC BY 2.0

Por TSF 03 Janeiro, 2022 • 19:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, está infetado com o coronavírus. O chefe de Estado e a mulher tiveram resultado positivo num teste antigénio depois de, nos últimos dias, terem tido vários contactos públicos.

Filipe Nyusi está bem e não tem sintomas, mas suspendeu toda a agenda prevista para os próximos dias e vai ficar em isolamento, pelo menos até realizar um segundo teste, mais preciso, segundo um comunicado do gabinete da presidência da república de Moçambique a que a TSF teve acesso.

Em Moçambique, apenas 20% da população tem a vacinação completa, com as duas doses da vacina. O país tem um total acumulado de 2031 óbitos e 193.371 casos, dos quais 158.680 recuperados.

De acordo com os últimos dados das autoridades de saúde moçambicanas, 8,9 milhões de pessoas foram imunizadas com pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus no país, das quais 6,4% estão completamente vacinadas.

A Covid-19 provocou 5.441.446 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.