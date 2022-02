Presidente ucraniano diz que a noite "foi dura" no país

Volodymyr Zelensky © AFP

Por Lusa 27 Fevereiro, 2022 • 09:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse, este domingo, que a noite "foi dura" no país, com bombardeamentos russos a atingirem zonas habitadas.

"A noite passada foi dura, de novo tiros, de novo bombardeamentos de bairros habitacionais, de infraestruturas civis. Não há nada hoje que o ocupante não considere um alvo legítimo", afirmou o chefe de Estado ucraniano num vídeo divulgado nas redes sociais.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades.

"Vassylkiv, Kiev, Cherniguiv, Soumi, Kharkiv e muitas outras cidades, vivem em condições que não víamos na nossa terra (...) desde a Segunda Guerra Mundial", sublinhou o Presidente ucraniano.

Zelensky dirigiu-se aos bielorrussos, cujo país serve de base aérea às forças russas que invadiram na quinta-feira a Ucrânia para atacar Kiev.

"Do vosso território, são as nossas crianças que são mortas", disse, acrescentando: "Como vão conseguir olhar as vossas crianças nos olhos, uns aos outros?, como vão conseguir olhar os vossos vizinhos nos olhos? Os vossos vizinhos somos nós".

As autoridades ucranianas disseram que pelo menos 198 pessoas foram mortas, incluindo civis, desde o início da invasão russa.

O ataque russo tem sido amplamente condenado em todo o mundo e vários países, com destaque para os ocidentais, aprovaram sanções económicas para punir o regime de Moscovo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA