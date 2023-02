Presidente Zelensky já aterrou em Londres para visita ao Reino Unido

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky © Sergey Dolzhenko/EPA

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou ao Reino Unido esta quarta-feira naquela que é a sua segunda viagem ao estrangeiro desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. A Sky News e a BBC mostraram imagem da comitiva ucraniana a sair de um avião no Aeroporto de Stansted, a nordeste de Londres.

Durante esta visita ao Reino Unido, Zelensky deverá encontrar-se com o rei Carlos III, visitar o parlamento e conversar com o primeiro-ministro Rishi Sunak. Além disso, Zelensky e Sunak vão visitar militares ucranianos que estão a ser treinados no Reino Unido e encontrar-se com líderes militares britânicos para discutir os detalhes do programa de treino.

Segundo um comunicado do Governo, o Reino Unido vai estender o treino dos soldados ucranianos a membros da força aérea e da marinha e discutir um aumento imediato do fornecimento de equipamento militar, incluindo armas de longo alcance.

O primeiro-ministro britânico vai propor a expansão do programa para pilotos de caça, para que aprendam a manobrar aviões de combate mais modernos usados por países da NATO, "para assegurar que a Ucrânia possa defender os seus céus no futuro".

O chefe do Governo britânico manifestou-se "orgulhoso" pela expansão do programa de treino militar, "assegurando que a Ucrânia tem um exército capaz de defender os seus interesses no futuro".

Segundo o Governo, esta quarta-feira serão também anunciadas novas sanções contra a Rússia contra aliados que ajudaram o Presidente russo, Vladimir Putin, a acumular riqueza pessoal, e empresas que estão a lucrar com a guerra.

