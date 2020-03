Presidentes da Turquia e Rússia encontram-se para discutir conflito na Síria

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o presidente russo Vladimir Putin vão encontrar-se na quinta-feira © Murat Cetinmuhurdar/AFP

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, vai à Rússia na quinta-feira para discutir com o homólogo russo as crescentes tensões no noroeste da Síria, onde Ancara realiza uma ofensiva contra o regime sírio, que é apoiado por Moscovo.

"O nosso Presidente viajará para a Rússia na quinta-feira para uma visita de um dia", anunciou a Presidência turca num comunicado.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acredita que "será uma reunião difícil, mas os chefes de Estado confirmaram a sua vontade de resolver a situação em Idlib".

A Turquia anunciou no domingo que lançou uma ofensiva contra o regime de Bashar al-Assad na região de Idlib (noroeste). Esta operação "Escudo de Primavera", que abateu dois aviões e matou 19 soldados sírios, foi lançada após semanas da escalada de tensão.

Na última semana, mais de 30 soldados turcos foram mortos em bombardeamentos aéreos atribuídos por Ancara ao regime sírio.

Com o apoio da força aérea russa, o regime de Damasco está a adotar uma ofensiva mortal desde dezembro para retomar a província de Idlib, a última fortaleza rebelde e 'jihadista' na Síria.

Essa ofensiva causou atrito entre Ancara e Moscovo. Embora a Turquia apoie certos grupos rebeldes e a Rússia apoie o regime sírio, os dois países têm vindo a fortalecer a cooperação na questão síria nos últimos anos.

A escalada da tensão em Idlib está a aumentar os temores da comunidade internacional, enquanto a situação humanitária lá já é catastrófica.

Desde o início da ofensiva do regime sírio em dezembro, quase um milhão de pessoas foram deslocadas nessa região fronteiriça da Turquia, um êxodo de escala sem precedentes em tão pouco tempo desde 2011, quando se deu o início deste conflito que matou mais de 380.000 pessoas.