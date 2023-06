Prigozhin vai para a Bielorrússia e sai da mira da justiça russa pela "rebelião armada"

© Telegram/@concordgroup_official/AFP (arquivo)

O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, vai viver para a Bielorrússia e a Procuradoria-Geral russa vai deixar cair a acusação criminal contra este como parte do acordo para terminar com o avanço da força que comanda sobre Moscovo.

Este sábado, o Kremlin anunciou que Prigozhin já não vai ter de enfrentar a justiça russa, que o acusava de "incitar uma rebelião armada", e o porta-voz do poder russo, Dmitry Peskov, garantiu que os "feitos heroicos" do comandante paramilitar "sempre foram respeitados", pelo que "ninguém o perseguirá".

A Rússia explica também que o acordo - que inclui imunidade para todos os membros do grupo Wagner que combateram na Ucrânia - foi conseguido para "evitar derramamento de sangue, confrontos interno e combates com resultados imprevisíveis".

Peskov garantiu ainda que está "fora de questão" que a iniciativa do grupo Wagner possa ter impacto nas movimentações militares russas contra Kiev e agradeceu publicamente ao Presidente da Bielorrússia, Aleksander Lukashenko, por ter liderado as negociações com Prigozhin.

Wagner deixa Rostov

Os combatentes do grupo de mercenários, que ocupavam desde esta manhã o quartel-general militar russo da cidade de Rostov, no sudoeste da Rússia, começaram a abandonar o local ao fim da tarde.

Os homens liderados por Prigozhin partiram a bordo de miniautocarros, ao passo que os tanques estacionados na cidade ainda não se moveram, noticiou a agência francesa AFP, no local.

O líder do grupo paramilitar Wagner suspendeu as movimentações da rebelião na Rússia contra o comando militar, menos de 24 horas depois de ter ocupado Rostov, cidade estratégica no sul do país para a guerra na Ucrânia.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou como rebelião a ação do grupo, afirmando tratar-se de uma "ameaça mortal" ao Estado russo e uma traição, garantindo que não iria deixar acontecer uma "guerra civil" e que os responsáveis pagariam por isso.

Ao fim do dia em que foi notícia o avanço de forças do grupo Wagner até cerca de 200 quilómetros de Moscovo, Prigozhin anunciou ter negociado um acordo com o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.

Antes, o chefe do grupo paramilitar acusou o Exército russo de atacar acampamentos dos seus mercenários, causando "um número muito grande de vítimas", acusações que expõem profundas tensões dentro das forças de Moscovo em relação à ofensiva na Ucrânia.