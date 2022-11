Primeira dama da Ucrânia abre o palco da Web Summit esta terça-feira

Olena Zelenska © André Pain/AFP

A primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, vai estar presente, esta terça-feira, na Web Summit, em Lisboa. A informação foi avançada por Paddy Cosgrave, CEO da Web Summit.

"A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, voou para Lisboa para se juntar a nós esta noite no palco para abrir a Web Summit. Como é compreensível, manteve a sua presença em segredo até agora. O vice-primeiro-ministro da Ucrânia também vai falar", escreveu Paddy Cosgrave numa publicação na rede social Twitter.

Ukraine"s First Lady Olena Zelenska has flown to Lisbon to join us tonight on stage to open #WebSummit



A sétima edição da Web Summit arranca esta terça-feira em Lisboa e prolonga-se até sexta-feira, contando este ano com mais de 70.000 participantes, 2.630 'startups' e empresas, 1.120 investidores e 1.040 oradores.

Na edição deste ano a questão da cibersegurança vai estar em debate, já que continua a ser "um grande problema".

A Web Summit é uma conferência anual de tecnologia, realizada em Lisboa desde 2016 e é considerada um dos maiores e mais importantes eventos de tecnologia do mundo.