Primeira-ministra da Escócia deverá renunciar, anuncia imprensa britânica

A líder do Partido Nacional Escocês (SNP, sigla em inglês), Nicola Sturgeon, deverá renunciar ao cargo de primeira-ministra da Escócia após oito anos à frente do Governo, divulgou esta quarta-feira a BBC.

Segundo a BBC e outros meios de comunicação britânicos, espera-se que a líder do Partido Nacional Escocês faça o anúncio numa conferência de imprensa em Edimburgo, que foi marcada para as 11h00.

Ainda não é claro quando Nicola Sturgeon deixará o cargo de primeira-ministra da Escócia.

A governante é chefe de governo desde novembro de 2014, quando substituiu Alex Salmond, após o referendo de independência.

No entanto, uma fonte próxima a Sturgeon declarou à BBC que a governante disse: "já chega".

Em janeiro, o Governo britânico vetou um projeto-lei que visava facilitar o processo de mudança de género a partir dos 16 anos na Escócia, defendendo a decisão com a "garantia de segurança de mulheres e crianças".

A primeira-ministra da Escócia e líder do SNP, Nicola Sturgeon, considerou esta decisão do Governo do Reino Unido como um "ataque frontal" à autonomia do parlamento escocês.