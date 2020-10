Primeira-ministra da Finlândia deixa Conselho Europeu após deputado testar positivo

Sanna Marin, primeira-ministra da Finlândia © Kimmo Brandt/EPA

Por Cátia Carmo 16 Outubro, 2020 • 11:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, abandonou esta sexta-feira o Conselho Europeu depois de ter estado próxima de um deputado finlandês que testou positivo para o novo coronavírus.

"Deixei o Conselho Europeu por precaução e pedi ao primeiro-ministro sueco Stefan Löfven para representar a Finlândia durante a reunião", escreveu Sanna Marin no Facebook.

A governante esteve com Tom Packalen, o membro do parlamento infetado com Covid-19, numa audiência conjunta para a Comissão de Relações Exteriores, Saúde Pública e Política do Consumidor. Sanna Marin vai regressar de imediato à Finlândia, onde fará o teste e ficará em quarentena.